Алеппо, Сирия, , 06:55 — REGNUM 28 мирных жителей погибли в сирийском Алеппо за последние трое суток в результате обстрелов террористами. Об этом журналистам рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Ранения получили еще 56 человек. Военных среди жертв нет. Уточняется что обстрелы, происходящие ежедневно, достигают центральных улиц города.

Ранее ИА REGNUM, сообщало о том, что после обстрелов в больницу были доставлены 18 пострадавших, трое из них находились в критическом состоянии.

«К нам привезли 18 человек, трое скончались, раны были несовместимые с жизнью, несколько человек получили амбулаторную помощь, остальные находятся в стационаре, у всех минно-взрывные травмы, они прооперированы», — рассказал заведующий хирургическим отделением местного госпиталя Манаф Шарбаджи.

Сирийская арабская армия, в ответ на обстрел джихадистами жилых кварталов города Алеппо, 16 января расширила зону артиллерийских и ракетных ударов по позициям боевиков.

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