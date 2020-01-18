Новосибирск, , 05:33 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы на юге Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 27 к востоку от города Искитим. Предполагается, что сейсмособытие произошло в связи с интенсивными горными работами в означенном районе. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая. В результате происшествия пострадавших не было.

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