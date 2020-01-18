Уагадугу, , 05:00 — REGNUM Пятеро военнослужащих армии Буркина-Фасо погибли при нападении в провинции Соум на севере страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что армейский автомобиль двигался по дорогу в город Арбинда. Однако во время движения на дороге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пятеро военнослужащих погибли. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в департаменте Тоэни в Буркина-Фасо неизвестные заминировали дорогу, в результате чего автобус со школьниками подорвался. На месте происшествия погибли 14 человек, еще четверо получили ранения.

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