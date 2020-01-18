Дюссельдорф, Германия, , 05:02 — REGNUM В Германии обезврежена бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в Дюссельдорфе при строительных работах. Об этом 18 января сообщается в официальном Twitter Дюссельдорфа.

Английская бомба из числа тех, которые в огромном количестве были сброшены на нацистскую Германию в последний период Второй мировой войны, была обнаружена на месте бывшей тюрьмы Дерендорф в Дюсселдорфе утром 17 января.

В течении 17 января из прилежащих районов властями были эвакуированы более 11 тысяч человек, после чего сапёры приступили к обезвреживанию опасной находки.

«Бомба была успешно обезврежена», — сказано в последнем сообщении мэрии в Twitter утром 18 января.

Как сообщало ИА REGNUM, около 14 тыс. человек покинут свои дома из-за авиабомбы времён Второй мировой войны, которая была обнаружена в Дортмунде 12 января.

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