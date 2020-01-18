Лазо, , 04:38 — REGNUM При пожаре в частном жилом доме в приморском селе Лазо погибли два человека. Об этом 18 января сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прибывшие на место пожарные расчёты за 60 минут потушили огонь, который охватил крышу дома, веранду, кухню и комнату на общей площади 98 квадратных метров.

На месте пожара были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи.

При тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.