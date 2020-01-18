Мехико, , 03:39 — REGNUM В Мексике из-за пожара и взрывов на складе газовых баллонов были эвакуированы почти тысяча жителей одного из пригородов Мехико — Экатепека. Об этом 17 января на своей странице в Facebook сообщает муниципальная пожарная служба.

Благодаря оперативным действиям спасателей жертв и пострадавших среди населения удалось избежать.

Сообщается, что открытое горение на территории склада к настоящему времени удалось ликвидировать. По предварительной оценке, в результате произошедшего оказались уничтожены почти 200 баллонов с сжиженным газом. Началось расследование причин пожара.