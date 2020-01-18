Мехико, , 03:22 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди напали на муниципалитет Мадера в мексиканском штата Чиуауа и устроили массовые поджоги, сообщает газета Milenio.

Сообщается, что преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей местных жителей. В настоящее время в штате проходит операция по поиску злоумышленников, в которой участвуют 150 военнослужащих и следователей. Местные жители отмечают, что в нападении участвовали несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры в штате Гуанахуато в Мексике за первую половину января 2020 года были убиты 210 человек. Отмечалось, что все эти люди стали жертвами умышленных убийств.

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