Новосибирск, , 02:53 — REGNUM Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения. Пострадавших при инциденте нет. Вылет рейса отложен 12 часов. Для его выполнения авиакомпания предоставит резервный борт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пассажирский авиалайнер SSJ-100, который следовал рейсом Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу московского аэропорта «Домодедово».

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