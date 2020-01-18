Посёлок городского типа Каргаполье, Курганская область, , 01:38 — REGNUM Подозреваемый в ограблении за одну ночь трёх магазинов задержан в Каргаполье Курганской области. Об этом 17 января сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По версии полиции, подозреваемый, задержанный вневедомственным отрядом охраны Росгвардии, в течение одной ночи проник в несколько магазинов через разбитые им стёкла в окнах. Сумма нанесённого им ущерба составляет 15 тысяч рублей, часть похищенного у него была изъята.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время 25-летнему жителю села Барино Каргапольского района, который ранее уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.