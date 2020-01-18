Санкт-Петербург, , 00:10 — REGNUM Стрельбу по пассажиру открыл водитель такси в Санкт-Петербурге. Об этом 17 января сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером на 16-й линии Васильевского острова. По предварительным данным, у одного из водителей сервиса «Яндекс.Такси» возник конфликт с пассажиром.

Во время ссоры водитель произвёл несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону пассажира. Информация о состоянии пассажира не сообщается.

Подозреваемый в стрельбе водитель был задержан полицией в течение часа после происшествия. В настоящее время идёт выяснение обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о водителе «Яндекс.Такси», который провёз мужчину на капоте по дороге в центре Белгорода.

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