Санкт-Петербург, 18 января 2020, 00:10 — REGNUM Стрельбу по пассажиру открыл водитель такси в Санкт-Петербурге. Об этом 17 января сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл вечером на 16-й линии Васильевского острова. По предварительным данным, у одного из водителей сервиса «Яндекс.Такси» возник конфликт с пассажиром.
Во время ссоры водитель произвёл несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону пассажира. Информация о состоянии пассажира не сообщается.
Подозреваемый в стрельбе водитель был задержан полицией в течение часа после происшествия. В настоящее время идёт выяснение обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о водителе «Яндекс.Такси», который провёз мужчину на капоте по дороге в центре Белгорода.
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