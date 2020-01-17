Донецк, , 23:52 — REGNUM Почти 20 мин выпустили украинские боевики по окраине города Горловки, находящегося на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 17 января сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы территории ДНР в районе Горловки украинскими войсками были зафиксированы в период с 21:05 по 21:25 17 января.

В течение 20 минут войсками Киева было выпущено 19 мин калибром 120 мм и 82 мм.

Информации о пострадавших мирных гражданах и военнослужащих ДНР не поступало. Сведения о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх обстрелах территории ДНР со стороны украинских военнослужащих. В зоне обстрела оказались три населённых пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК