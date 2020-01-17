Ростов-на-Дону, , 23:45 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария произошла в 17:50 мск на автодороге станица Обливская — станица Каргинская. По имеющимся сведениям, виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2107, который при совершении обгона не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. «Десятка» съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры ВАЗ-2110, в том числе семилетняя девочка. Они госпитализированы. Кроме того, медицинская помощь потребовалась ещё троим несовершеннолетним, в том числе четырёхмесячному ребёнку.