Львов, Украина, , 23:44 — REGNUM Более 30 человек оказались в воздушной лову3шкен из-за поломки подъёмника в Львовской области на Украине. Об этом 17 января сообщает телеканал 24tv.ua.

Кресельный подъёмник на горе Погар в Сколевском районе Львовской области остановился около 17:00 по местному времени. В ловушке оказались 32 человека. Лыжникам пришлось провести в воздухе ожидании помощи около двух часов.

В спасательной операции приняли участие 17 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и 3 единицы техники. Спасателям удалось благополучно доставить на землю всех, застрявших в воздухе, в том числе пятерых детей. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Предварительной причиной поломки подъёмника названа неисправность редуктора.

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