Ростов-на-Дону, , 23:27 — REGNUM Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест двум высокопоставленным сотрудникам филиала ОАО «РЖД», подозреваемым в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

На три месяца продлена мера пресечения первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги и заместителю начальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением. Оба являются фигурантами уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Сумма взятки, полученная высокопоставленными сотрудниками филиала РЖД, полагают следователи, превысила 1,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что расследование уголовного дела ведут сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.

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