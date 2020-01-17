Москва, , 23:29 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей и автобуса на западе Москвы. Об этом 17 января сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 18:30 мск улице Большая Очаковская. По предварительным данным, сначала столкнулись три легковых автомобиля, один из которых от дуара откатился назад и врезался в пассажирский автобус маршрута №226 «Мосгортранса».

В результате аварии пострадали три человека, все пострадавшие находились в легковых автомобилях. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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