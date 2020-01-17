Саратов, , 22:54 — REGNUM В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»). По ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») стали фигурантами уголовных дел и другие сотрудники минздрава, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в октябре — ноябре 2018 года министерство заключило контракты на поставку 18 аппаратов УЗИ для медучреждений региона. При оформлении документов министр и сотрудники ведомства знали, что оборудование не соответствует условиям госконтракта.

При этом сотрудники ведомства, используя предоставленные им властные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, поручили главным врачам больниц принять эти изделия. За оборудование ненадлежащего качества из бюджета было заплачено 53 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, первое уголовное дело было возбуждено по ст. 238.1 УК РФ («Оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий») ещё в июле 2019 года. Уточнялось, что закупленное оборудование не было зарегистрировано на территории России. В конкурсе победила компания из Саратова, которая заключила договор на поставку оборудования с фирмой в Санкт-Петербурге.

В декабре в квартирах министра и сотрудников саратовского минздрава прошли обыски.

Комментируя следственные мероприятия, Мазина выступила со специальным заявлением. Она подчеркивала, что в ходе обысков были изъяты «правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в декларации о доходах и размещены в открытых источниках».

«Могу сказать, что обсуждение темы возможных нарушений при закупке медицинского оборудования идет давно. Необходимое содействие правоохранительным органам мы оказываем по их запросам и обязательно будем это делать и дальше», — говорила министр.

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