Москва, , 22:56 — REGNUM Роды у пассажирки такси пришлось принять сотрудникам полиции в Москве. Об этом 17 января сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

По данным пресс-службы, инцидент произошёл на 26-м километре Киевского шоссе. К сотрудникам ДПС подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что в такси находится его супруга, которая скоро родит, а из-за пробок добраться до роддома они не успевают.

Женщину и её супруга сотрудники полиции пересадили в служебный автомобиль и, используя проблесковые маяки и сирену, попытались оперативно доставить пару к роддому. Но когда до больницы оставалось совсем немного, стало ясно, что вовремя добраться не удастся, и полицейские приняли решение принять роды у женщины на месте.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС, а также оперативно и грамотно оказанной медицинской помощи роженице, на свет появился мальчик. Младенца завернули в форменную куртку до прибытия медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники полиции в Брянске простили нарушителя, ехавшего по встречной полосе в роддом с рожавшей супругой.

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