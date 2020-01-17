Мехико, , 22:56 — REGNUM Двое актёров погибли во время съёмок телесериала в Мексике. Об этом 17 января сообщает телеканал Televisa в Twitter.

Трагедия произошла ночью 16 января в Мехико при съёмках эпизода телесериала «Без страха перед правдой». Актёры погибли в результате падения с подвесного моста.

Уточняется, что в Мехико проводились съёмки третьего эпизода сериала, который впервые вышел на экраны в 2018 году. Обстоятельства гибели актёров не разглашаются.

В настоящее время начато расследование произошедшего, в котором активное участие принимают все участники съёмочной группы.

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