Саратов, , 22:55 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом 17 января сообщили журналистам в областной службе спасения.

Авария произошла в 18:00 (17:00 мск) на 322-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград у села Еремеевка Саратовского района. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем Lada Granta под управлением 50-летнего водителя. Второй автомобиль получил серьёзные повреждения при ударе.

В результате аварии пострадали шесть человек, двоим из них медицинская помощь была оказана на месте, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.

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