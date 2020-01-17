Бразилиа, , 21:01 — REGNUM Решение о снятии с должности специального секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима принял президент Бразилии Жаир Болсонару в связи с публикацией видео, где чиновник якобы цитирует Йозефа Геббельса, министра пропаганды Третьего рейха. Об этом 17 января сообщает портал G1.

На видеозаписи, вышедшей 16 января, Алвима представляет новую национальную премию в области культуры и искусства. Но часть речи министра вызвала у многих ассоциацию с речью Геббельса, которую он произнёс 8 мая 1933 года в отеле Kaiserhof в Берлине.

При этом, как отметили слушатели, Алвима произносил речь под аккомпанемент оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», творчество которого высоко ценилось нацистами в Германии.

При этом сам Алвима пояснил, что никакого цитирования Геббельса с его стороны не было и быть не могло, а имело место лишь «риторическое совпадение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о временной потере памяти президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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