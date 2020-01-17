Сыктывкар, , 20:20 — REGNUM Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя МВД по Коми Виктора Половникова на 2 месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

Напомним, в отношении министра возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подозреваемый был задержан 16 января, по уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

По данным местных СМИ, Половникову вменяется получение взятки от гражданина Ситникова в сумме не менее 12 млн из предполагаемых 25 млн. Эпизод произошел в июле 2017 года, сумму передали при посредничестве адвоката Мартиросяна и Фаяза Шабаева, ранее управлявшего ФСКН по Татарстану.

Сам Половников на суде заявил о своей невиновности.

«Считаю, что Шабаев меня оговаривает», — цитирует обвиняемого агентство БНК.