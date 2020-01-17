Тобольский район, Тюменская область, , 20:06 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело против бывшего главы Тобольского района Юрия Батта, который покинул пост 14 января 2020 года по собственному желанию. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах нескольких тюменских СМИ.

Якобы Юрий Батт замешан в причинении Абалакской особо охраняемой природной зоне ущерба на сумму 1,4 млрд рублей, и по месту его проживания были произведены обыски.

Сообщается, что дело возбуждено СУ СКР по Тюменской области по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В СКР по региону данную информацию не комментируют.

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