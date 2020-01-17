Калининград, , 19:50 — REGNUM Столкновение школьного автобуса с детьми и грузового автомобиля произошло в Калининградской области. Об этом 17 января сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 08:30 мск на автодороге Сиреневка — Кудрявцево в Черняховском районе. Школьный автобус «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя направлялся с 14 школьниками в посёлок Междуречье. По предварительной информации, водитель в какой-то момент отвлёкся от вождения и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Отмечается, что дети никаких телесных повреждений не получили. Все школьники были пристёгнуты ремнями безопасности и находились на своих местах. Водители также не пострадали. Повреждения получили только транспортные средства. Дети были благополучно доставлены в пункт назначения на другом автобусе.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе и по какой причине водитель автобуса отвлёкся во время движения.

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