Дюссельдорф, Германия, , 19:36 — REGNUM Около 12 тысяч человек эвакуируют в германском городе Дюссельдорфе из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается 17 января в официальном Twitter-аккаунте города.

Как уточняется, британская авиационная бомба весом около 10 центнеров была обнаружена сегодня утром при проведении строительных работ.

В целях безопасности городскими властями принято решение об эвакуации 11 650 человек, проживающих в радиусе полукилометра от опасной находки. Ещё почти 20 тысячам жителей в радиусе километра рекомендовано временно не покидать своих домов.

Сообщается, что специалисты-взрывотехники планируют в ближайшие часы приступить к обезвреживанию снаряда и его последующему вывозу для утилизации.