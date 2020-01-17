Красноярск, , 19:08 — REGNUM Мужчина, женщина и их несовершеннолетняя дочь погибли в результате ДТП на юге Красноярского края. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла вечером 17 января на 569-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Nissan, выполняя манёвр по обгону грузовика «КамАЗ», столкнулся сначала с ним, а затем с ехавшим по встречной полосе автомобилем Hyundai.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Nissan и два его пассажира, женщина 48-ми лет и девушка 17-ти лет. Все погибшие были членами одной семьи, они ехали из Абакана в Хакасии домой, в Туву.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП в Подольске.

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