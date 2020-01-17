Нижний Новгород, , 18:57 — REGNUM Двоих авиапассажиров, которые устроили дебош на борту летевшего из Таиланда самолёта, доставили в линейный отдел полиции. В их отношении составлены протоколы по ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в линейную часть отдела МВД на транспорте о нарушении общественного порядка пассажирами сообщил представитель авиакомпании.

По прибытии самолета было установлено, что мужчины распивали алкогольные напитки в салоне самолета, не обращая внимания на замечания бортпроводников. Затем один из них спровоцировал конфликт с другими пассажирами, размахивал руками и нецензурно выражался.

ИА REGNUM напоминает, в конце декабря самолет, следовавший из Москвы в Нальчик, сел в ингушском аэропорту Магас из-за двух авиапассажирок, устроивших скандал. 63-летняя и 60-летняя жительницы города Терека ругались с бортпроводниками из-за места на борту авиалайнера.

В отношении доставленных в отдел полиции пассажирок были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.