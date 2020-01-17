Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля днём 17 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России.

По информации ведомства, авария произошла около 14:55 на Пулковском шоссе. «Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а также водитель автомобиля и его пассажир. По предварительным данным, все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.