Кемерово, , 19:05 — REGNUM Подростка, ушедшего из дома, разыскивают вторые сутки сотрудники полиции в Кузбассе. Об этом 17 января сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

14-летний подросток пропал 16 января в посёлке Калачёво в Прокопьевском районе. Мальчик 2005 года рождения ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. У подростка имеется заболевание, из-за которого ему может потребоваться медицинская помощь.

Подросток был одет в чёрные горнолыжные штаны на лямках, серую вязаную шапку, в тёмный удлинённый пуховик, а также в зимние кроссовки тёмно-зелёного цвета. У мальчика плотное телосложение, рост 165 см, тёмно-русые волосы и голубые глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8-(38 466)-9−17−57 либо 02 (102 с мобильного).

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было возбуждено в связи с исчезновением 15-летней школьницы, сбежавшей из приюта в Липецке.

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