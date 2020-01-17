Ульяновск, , 18:19 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса, где пострадали 14 человек. Об этом сообщает УМВД по региону.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД «Карсунский» возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 16 января возле села Татарские Горенки Карсунского района. Пассажирский автобус вылетел в кювет и опрокинулся. По данным полиции, в момент аварии в салоне находились 20 человек, включая водителя и кондуктора. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших, затем их число выросло до 14. Несовершеннолетних среди раненых нет.

«В медицинское учреждение обратились 14 пассажиров, из них пятеро пассажиров», — приводят уточнённые данные т в УМВД.

После происшествия СУ СКР по региону заявил о проведении проверки.

Напомним, 16 января в Ульяновской области временно ограничивали движение на отдельных участках дорог из-за сильной гололедицы и дождя. При ухудшении погодных условий движение на дорогах будет корректироваться.

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