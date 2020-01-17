Нью-Дели, , 18:15 — REGNUM Один человек погиб, более 60 получили ранения на состязаниях быков в честь праздника плодородия в Индии. Об этом 17 января сообщает газета Times of India.

Во время ежегодного праздника плодородия Понгал в южном индийском штате Тамилнад состоялась знаменитая «индийская коррида» Джалликатту. Она представляет собой состязания по укрощению быков, её история насчитывает более 2500 лет.

Во время состязания мужчина должен схватить бегущего быка за рога и продержаться на нём либо проехать в течение определённого количества времени. В этом году коррида закончилась трагедией.

Один из быков испугался барабанного боя и побежал, затоптав насмерть мужчину, попытавшегося схватить его за рога. Кроме того, пострадали 66 человек, среди них 37 укротителей быков, а также зрители и владельцы животных.

Стоит отметить, что Верховный суд Индии уже пытался наложить запрет на Джалликатту в 2014 году, но из-за многочисленных протестов запрет был снят. Состязания быков очень популярны в стране, несмотря на то, что каждый год во время них гибнут и калечатся множество людей.

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