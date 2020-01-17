Курган, , 17:59 — REGNUM Предприятие, которое стало виновником серо-жёлтого налёта на снеге в курганском посёлке Введенское Курганской области объяснилось с экологами и местными жителями. Официальный комментарий ООО «Бентонит Кургана» был опубликован на портале 45.ru.

Появление налёта на снегу по версии руководства ООО «Бентонит Кургана» вызвано остановкой оборудования на новогодние праздники.

«После запуска всех мощностей произошёл разовый выброс. Это как в автомобиле, когда вы заводите мотор после нескольких дней простоя транспортного средства — из выхлопной трубы в первые секунды выбрасывается густая струя выхлопных газов», — пояснил генеральный директор предприятия Владислав Жоголев.

Причина пыления на сегодняшний день на предприятии устранена. Ведь пыль и есть продукция предприятия и не допустимы убытки от её потери. Кроме того, бентонитовая пыль, по словам Жоголева, полезна и добавляется в корма животным, а также является идеальным материалом для очистки почвы и воды от вредных примесей. Мало того, сотрудники завода применяют бентонитовую глину как лекарственный препарат — альтернативу «Смекты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, влияние выброса бентонитовой пыли на экологическую обстановку посёлка Введенское проверяет Росприроднадзор и передвижная лаборатория регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

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