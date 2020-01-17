Москва, , 17:57 — REGNUM Пассажир упал под прибывающий поезд на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе УВД на метрополитене.

Как уточняется, инцидент произошёл около 16:30 на станции «Войковская». По свидетельствам очевидцев, мужчина упал на жёсткий путь по неосторожности.

Сообщается, что сотрудники полиции приняли меры для извлечения пассажира, после чего был незамедлительно вызван наряд скорой помощи. Подробностей о состоянии мужчины не приводится.