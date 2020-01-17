Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM На Пулковском шоссе Петербурга, на полосе в сторону аэропорта «Пулково», произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легковых автомобилей, из-за чего движение от площади Победы затруднено. Об этом сообщают очевидцы в одной из социальной сети.

По данным очевидцев, во время перестроение маршрутного такси водитель BMW не успел вовремя среагировать. В результате автомобиль протаранил автобус и снес ограждения.

«Пробка от площади Победы», — пишет очевидец.

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что в результате ДТП, произошедшего в Московском районе на Пулковском шоссе, серьезно пострадавших нет.