Подольск, Московская область, , 17:24 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Подольском городском округе в Подмосковье. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 16:00 мск на 209-м километре автодороги А-107, на повороте на СНТ «Петрица». Столкнулись грузовой автомобиль Iveco и легковой автомобиль Ford.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли два человека.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ростовской области, где водитель-подросток за рулём скутера сбил пешехода.

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