Старый Оскол, Белгородская область, , 17:19 — REGNUM Доследственная проверка организована по факту отравления бытовым газом в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщили 17 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Из-за неисправного дымохода в частном доме чуть не погибли женщина с дочерью.

Вечером 15 января медики сообщили об отравлении бытовым газом в правоохранительные органы. Хозяйка дома по улице Хмелева и её 16-летняя дочь почувствовали недомогание и заметили, что домашние животные ведут себя неадекватно. Женщина вызвала скорую помощь, ночь пострадавшие провели в больнице.

Причиной плохого самочувствия стало вдыхание распространившегося по дому бытового газа. В ходе проверки установлено, что дымоход в доме обрушен и забит сажей.