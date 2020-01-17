Париж, , 17:10 — REGNUM Большая группа людей ворвалась в штаб-квартиру Всеобщей демократической конфедерации труда — одного из крупнейших французских профсоюзов, написал 17 января глава организации Лоран Берже в Twitter.

По его словам, в здание в Париже ворвались несколько десятков неизвестных, которые применили силу и оскорбляли сотрудников организации. По словам Берже, членов профсоюза таким образом пытаются запугать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции профсоюзы организовали массовые протесты против пенсионной реформы. Масштабные акции проходят с ноября прошлого года по всей стране.

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