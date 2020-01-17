Воронеж, , 17:00 — REGNUM Обвинительный приговор по автоаварии на федеральной трассе М-4 «Дон"с участием двух автобусов, в результате которой погибли пять человек, вынес Новоусманский районный суд Воронежской области 17 января, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. 57-летний Султан К. признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель пяти человек.

Авария произошла 18 сентября 2018 года на 524 км автодороги «М-4 «Дон», на платном участке автодороги «Объезд с. Новая Усмань Новоусманского района». Как установлено судом и следствием, К., управляя пассажирским автобусом Neoplan, житель Республики Карачаево-Черкессия, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом Volvo В10М65 из Ставропольского края, вынужденно остановившимся на обочине. В результате на месте погибли пять человек, шесть получили ранения.

Суд назначил К. наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

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