Липецк, , 16:43 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы, 8 января сбежавшей из ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Девочка покинула центр 8 января, и с тех пор её больше не видели. Это не первый её побег: в марте уже было возбуждено дело по статье «Убийство», которое закрыли, когда девочка после продолжительного отсутствия вернулась в центр.

Сейчас следователи допрашивают родственников пропавшей, персонал центра помощи и её друзей.