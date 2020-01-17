Москва, , 16:41 — REGNUM Комиссии Росавиации потребуется три дня на изучение обстоятельств инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», приземлившимся на недостроенную взлётно-посадочную полосу московского аэропорта «Домодедово». Об этом сообщил журналистам 17 января глава ведомства Александр Нерадько.

По его словам, посадки самолётов на недостроенные ВПП «не так уж редки», но в каждой из подобных ситуаций необходимо тщательно разбираться.

Речь может идти о том, что экипаж воздушного судна «не должным образом провёл предпосадочную подготовку, не прочитал контрольную карту», отметил Нерадько.

Специальная комиссия, сформированная в Росавиации для расследования обстоятельств инцидента, уже приступила к работе, добавил он.

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Напомним, 16 января пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недостроенную взлётно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово». В результате инцидента никто не пострадал.

В авиакомпании «ИрАэро» заявили, что воздушное судно было полностью исправным.

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