Ярославль, , 16:40 — REGNUM Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев арестован Кировским районным судом города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бадаев подозревается в получении взятки от подрядчика «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Сумма взятки должна была составить 10% от суммы контрактов — 1,2 млн рублей, но успел получить чиновник, как полагает следствие, лишь 390 тыс.

Бадаев арестован на срок два месяца, до 15 марта 2019 года. Интересно, что уголовное дело возбуждено на основании показаний свидетеля, который, вероятно, и давал взятку.

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