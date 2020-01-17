Москва, , 16:34 — REGNUM Ученик московской школы напал на учительницу во время урока физики. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, учительница вырвала у школьника наушники во время урока. В ответ он несколько раз ударил её по лицу, а после разгромил мебель в кабинете.

По словам одноклассников, у ученика были проблемы с учёбой. Также он отличался несдержанностью — матерился на окружающих.

Учительница в результате инцидента получила травму, в школе работают следователи.