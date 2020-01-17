Калуга, , 17:58 — REGNUM Калужские следователи установили обстоятельства убийства, происшедшего 17 ноября 2019 года в квартире на улице Дзержинского областного центра, где было обнаружено тело 35-летнего мужчины. Из квартиры пропали хозяйственные инструменты, у жертвы были похищены мобильный телефон и обручальное кольцо, с банковского счёта снято 160 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили 17 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Совместно с сотрудниками уголовного розыска были проанализированы данные с камер видеонаблюдения, находящихся поблизости от места убийства, опрошены свидетели, назначены экспертизы. В результате следствию удалось выйти на след подозреваемых в преступлении и установить обстоятельства смерти калужанина. По версии следствия, потерпевший познакомился на улице с тремя мужчинами и пригласил их к себе в квартиру, где проводился ремонт и никто не проживал. Обвиняемые увидели в помещении электроинструменты и в целях их хищения решили напасть на хозяина квартиры. Они избили мужчину, а затем украли его вещи. Затем злоумышленники с помощью похищенного мобильного телефона получили доступ к банковскому счету потерпевшего, откуда сняли крупную сумму денег. От побоев 35-летний хозяин квартиры скончался.

По подозрению в совершении преступлений сначала были задержаны 39‑ и 42-летний ранее судимые лица без определенного места жительства, проживавшие в пустующих после пожаров домах Калуги. При поддержке сотрудников уголовного розыска Тульской полиции установлена личность третьего соучастника — 43-летнего жителя соседнего региона, он был задержан на территории Тулы. Все задержанные злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими веществами, регистрации на территории Калужской области не имеют. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

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