Ульяновск, , 16:09 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в нападении на полицейского. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, ночью 18 октября 2019 года обвиняемая в рабочем посёлке Кузоватово дважды ударила по лицу сотрудника полиции при попытке доставить её в ОВД за совершение административного правонарушения (нарушение тишины и покоя граждан в ночное время). По данным следствия, женщина в тот момент была пьяна.

Женщине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ранее она была судима за покушение на убийство, грабёж и разбой, освободившись из мест лишения свободы в сентябре 2019 года.

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска вынесен приговор группе горожан, которые пытались организовать торговлю коноплей. Данное растение они выращивали на земельном участке, продавая «урожай» знакомым. При задержании один из них выстрелил в сотрудника полиции.

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