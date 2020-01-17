Краснодар, , 16:07 — REGNUM В деле, возбуждённом в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного, обвиняющихся в получении взяток, выявлены новые эпизоды. Также возбуждено уголовное дело о получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в отношении сотрудников министерства. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2019 году председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования данного министерства за консультативной помощью в получении гранта. Чиновник предложил содействие при условии передачи ему 4 миллионов рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства — председателю конкурсной комиссии. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В апреле 2019 года деньги были переданы чиновнику, которые передал их замглавы министерства. Как сообщало ИА, чиновники были задержаны тогда же в апреле.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности.

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