Тольятти, Самарская область, , 16:06 — REGNUM Жителя Тольятти обвиняют в покушении на сбыт одного килограмма наркотиков. Об этом 17 января сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, осенью прошлого года 27-летний ранее не судимый обвиняемый приобрел в Москве 965 грамм гашиша на сумму 270 000 рублей и повез его в Тольятти на автомашине. Его автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы г. Жигулевска на трассе М-5. Стражи порядка обнаружили наркотики в машине и изъяли их.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

Материалы уголовного дела переданы в суд Жигулевска для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области растёт выявление наркопреступлений