Рига, , 15:46 — REGNUM 17 января в латвийском Добеле задержан пьяный водитель транспортного средства. Об этом сообщила представитель Государственной полиции Земгальского региона Арлита Долг порталу Tvnet.lv.

По ее словам, мужчина 1971 года рождения управлял автомобилем Opel Vectra, при проверке сотрудники полиции констатировали, что в крови водителя содержалось 3,78 промилле алкоголя.

Почти сразу в латвийском Добеле сотрудниками полиции был задержан мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем Opel Zafira. В его крови было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, он управлял машиной без водительского удостоверения.

Отмечается, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле в Латвии предусмотрен штраф до 2000 евро и лишение водительских прав сроком на 5 лет.