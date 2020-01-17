Уфа, , 15:49 — REGNUM Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали в Уфе. Об этом 17 января сообщает пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21-летний мужчина уклонялся от уголовной ответственности по обвинению в грабеже в Забайкальском крае.

Отмечается, что молодой человек скрывался у своей знакомой в столице Башкирии.

Сообщается, что молодого человека обвиняют в совершении грабежа, когда он возвращался домой после прохождения срочной службы в Чите. Вскоре он был задержан местными стражами порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Но на заседание суда он не явился.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

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