Волгодонск, Ростовская область, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области подросток, находящийся за рулём скутера, сбил пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД 17 января.

Авария произошла в 13:30 мск на проспекте Мира в Волгодонске. По предварительным данным, водитель скутера Suzuki 2005 года рождения сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП травмы получили оба участника аварии. В настоящее время они госпитализированы.