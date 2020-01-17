Москва, , 15:20 — REGNUM Федеральное агентство по туризму и МИД РФ предупредили российских туристов об опасности посещения Филиппин. Туроператоров просят информировать туристов о сложной обстановке, сообщается на сайте Ростуризма.

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Поле извержения вулкана Таал в 70 км от столицы Филиппин в районе г. Тагайтай на Филиппинах объявлен 4-й уровень опасности. Также зафиксировано 75 вулканических землетрясений ещё в семи городах.

Тем, кто находится вблизи вулкана Таал власти рекомендуют покинуть территории. Отмечается, что не исключены новые извержения вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, на Филиппинах зафиксировано более 30 извержений вулкана Тааль за последние пять веков, а последнее извержение произошло в 1977 году.

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