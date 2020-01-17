Уфа, , 15:19 — REGNUM Мужчину в Уфе обвиняют в причинении телесных повреждений прохожему при помощи пневматического пистолета. Об этом 17 января сообщает пресс-служба городского МВД РФ.

По предварительным данным, 38-летний подозреваемый со своим другом распивали спиртные напитки. Когда алкоголь у них закончился, друзья решили сходить за добавкой. Рядом с магазином они встретили группу людей, с которыми у них произошел конфликт.

По версии следствия, во время ссоры подозреваемый выстрелил в голову 33-летнему оппоненту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а», ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Сообщается, что полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. У задержанного они изъяли пневматический пистолет.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания.

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